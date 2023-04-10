10 апреля 2023, 08:21
Правительство Японии продолжит усиливать санкционное давление на Россию
Генсек кабмина Мацуно: правительство Японии продолжит усиливать санкционное давление на РФ
Правительство Японии усилит санкционное давление на Россию и поддержит Украину. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передал ТАСС.
«Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь — с G7, продолжит усиление жестких санкций против РФ и поддержки Украины», — отметил он.
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В пятницу, 7 апреля, Япония обновила пакет экспортных санкций в отношении России. Они запрещают экспорт в Россию планеров, парашютов, безмоторных летательных аппаратов, воздушных шаров и несколько видов детских игрушек.
В начале апреля стало известно, что Япония продолжит укреплять сотрудничество с НАТО. Курс на сближение с Североатлантическим альянсом страна объяснила сложной ситуацией в мире.
В конце января Мацуно счел неприемлемой позицию России по рыбному промыслу в районе Курил.
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