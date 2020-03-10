Правительство Испании запретило авиасообщение с Италией из-за коронавируса

По данным издания, прямые рейсы из итальянских аэропортов в Испанию запрещены с 11 марта по 25 марта 2020 года. Однако запрет не распространяется на правительственные перелеты. В Испании зафиксировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 25 человек.