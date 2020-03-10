    10 марта 2020, 18:00

    Правительство Испании запретило авиасообщение с Италией из-за коронавируса

    Артур Блянихов

    Из-за распространения коронавируса испанские власти приняли решение запретить прямое авиасообщение с Италией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, прямые рейсы из итальянских аэропортов в Испанию запрещены с 11 марта по 25 марта 2020 года. Однако запрет не распространяется на правительственные перелеты. В Испании зафиксировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 25 человек.