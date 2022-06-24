Власти США и представители энергетической отрасли не могут решить вопрос со снижением цен на топливо из-за противоречий. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Axios.

По данным издания, президент США Джо Байден попросил нефтяников увеличить добычу.

«Мы можем справится с этим кризисом высоких цен на топливо и по-прежнему придерживаться того, что в будущем будем использовать чистую энергетику», — сказал он.

Такая позиция не выгодна для представителей отрасли, так как для увеличения добычи им необходимо организовать новые буровые и перерабатывающие мощности. В результате их интерес идут вразрез с «зеленой» политикой, которую Байден намерен поддерживать в дальнейшем.