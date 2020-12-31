Правительство Гвинеи начало прививаться российской вакциной «Спутник V»

По их данным, первым вакцинацию прошел ответственный по делам президентской администрации, министр национальной обороны Гвинеи Мохамед Диане.

«Эта новая вакцина („Спутник V“ — прим. ред.) является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию», — заявил министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде.

Также от коронавируса привились специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи Амаду Дамаро Камара. Он поздравил народ с тем, что в условиях, когда препарат для многих государств остается недоступным, Гвинея смогла его получить.

По словам сотрудника Агентства национальной безопасности в области здравоохранения Кори Кейра, вакцинация в Гвинее началась на экспериментальной основе. Сейчас страна получила 60 доз вакцин, передает ТАСС.