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    31 декабря 2020, 18:00

    Правительство Гвинеи начало прививаться российской вакциной «Спутник V»

    Анастасия Калинина

    Руководящие лица Гвинеи сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило издание Associated Press.

    По их данным, первым вакцинацию прошел ответственный по делам президентской администрации, министр национальной обороны Гвинеи Мохамед Диане.

    «Эта новая вакцина („Спутник V“ — прим. ред.) является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию», — заявил министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде.

    Также от коронавируса привились специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи Амаду Дамаро Камара. Он поздравил народ с тем, что в условиях, когда препарат для многих государств остается недоступным, Гвинея смогла его получить.

    По словам сотрудника Агентства национальной безопасности в области здравоохранения Кори Кейра, вакцинация в Гвинее началась на экспериментальной основе. Сейчас страна получила 60 доз вакцин, передает ТАСС.