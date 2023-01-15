Мир 15 января 2023, 12:06 Правительство Грузии отказало Украине в военной поддержке Вице-премьер Грузии Цулукиани: страна не окажет Украине помощь военного типа Unsplash

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Грузия не окажет помощь военного типа Украине. Такое заявление сделала вице-премьер кавказской страны Тея Цулукиани. Ее процитировал ТАСС.

«Власти Грузии не допустят того, чтобы государство было вовлечено в военное противостояние», — заявила она.

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Цулукиани отметила, что речь идет об оказании помощи военного типа одной из сторон противостояния. Также она сказала, что для отправки запросили вооружение, которое ее страна покупала самостоятельно.

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По словам Цулукиани, Грузия за свою многовековую историю пережила множество вооруженных конфликтов. Поэтому страна старается избежать военного противостояния.

Таким образом вице-премьер Грузии прокомментировала недавнее заявление временного поверенного в делах Украины в кавказской стране Андрея Касьянова. Тот озвучил просьбу своего государства. По его словам, Украина хочет вернуть из Грузии переданные в 2008 году комплексы «Бук» и противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США.