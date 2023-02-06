06 февраля 2023, 11:21
Правительство Германии призвали к корректировке планов военной помощи Украине
Читатели Die Welt: властям Германии нужно изменить планы по Украине и послушать Путина
Поставки танков Leopard спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны. К такому выводу пришли читатели немецкого издания Die Welt.
На такие умозаключения их подтолкнуло недавнее заявление российского президента Владимира Путина, которое он сделал во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
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«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard», — сказал Путин.
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Читатели Die Welt согласились с ним. По их мнению, отправка Leopard на нужды ВСУ спровоцирует повтор сценария Второй мировой войны. Также читатели немецких СМИ отметили, что украинский конфликт — противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку.
Также читатели Die Welt отметили, что Германии выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее.
Германия
Олаф Шольц
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