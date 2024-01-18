Мир 18 января 2024, 09:34 Правительство Германии прижали к стенке. Член бундестага спросил о сценариях конфликта на Украине Член бундестага Гунько спросил, разработала ли ФРГ сценарий поражения Украины РИА «Новости»

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Немецкий политик, член бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы от Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Андрей Гунько поинтересовался видением развития конфликта на Украине в Федеральном правительстве Германии. Он направил запрос, в котором спросил, разрабатывали ли возможные сценарии завершения боевых действий, сообщила Lenta.ru.

Политик решил узнать, составлял ли сам кабмин, его организации или подведомственные федеральные органы власти сценарии завершения конфликта на Украине. Андрей Гунько спросил, ставило ли правительство ФРГ такую задачу сторонним организациям.

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«Если да, то были ли среди них сценарии, при которых Украина не сможет достичь своих военных целей в отношении России или не сможет восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года?» — поинтересовался он.

Андрей Гунько дважды избирался в бундестаг. Представленную им в парламентской ассамблее партию Die Linke возглавляла Сара Вагенкнехт — противница антироссийских санкций.