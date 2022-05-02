Правительство Германии посоветовало гражданам сделать запасы продуктов и медикаментов

Сделать запас продуктов и лекарств дома на случай чезвычайных ситуаций посоветовала гражданам министр внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер в ходе интервью изданию Handelsblatt. Совет последовал на фоне конфликта на на Украине.

«Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов», — заявила министр.

По ее словам, в государственные меры гражданской обороны следует включать не только «технические вопросы», но и «запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов».

Министр рекомендовала людям, решившим начать делать запасы, обратиться к списку федерального ведомства по защите населения, он предусматривает набор продуктов на случай чрезвычайной ситуации и сформирован с учетом потребления одного человека в течение 10 дней.

Спиок предлагает включить 20 литров воды, по 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовой продукции, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока. Также рекомендуется включить в список запасов на 10 дней полтора килограмма мяса, рыбы, яиц, 357 граммов жира и масел, а также другие продукты н свой вкус. В частности, авторы списка советуют не пренебрегать мёдом или шоколадом.

Кроме того, на сайте ведомства даются советы о том, что следует приобрести для создания аптечки на случай ЧП.