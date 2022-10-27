Правительство Германии поддержало проект о легализации каннабиса | 360°

Мир 27 октября 2022, 00:58 Правительство Германии поддержало проект о легализации каннабиса

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Правительство Германии одобрило проект по легализации употребления каннабиса. Теперь документ внесут на рассмотрение в Еврокомиссию. Если его поддержат, то он станет основой будущего законопроекта.

«Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия», — заявили в кабмине.

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Согласно проекту, каннабис хотят разрешить продавать в лицензированных точках. Один человек сможет приобрести не более 20-30 граммов психотропного вещества. Перед продажей у покупателя в обязательном порядке будут проверять возраст. За поставщиками и производителями планируют строго следить, чтобы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности.

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Если законопроект примут, то в частных домохозяйствах можно будет выращивать до трех кустов каннабиса на каждого взрослого. При этом рекламу наркотика предлагают запретить. Документ внесут на рассмотрение в Еврокомиссию, которая сопоставит его с законами Евросоюза.