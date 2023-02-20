Мир 20 февраля 2023, 16:18 Правительство Германии обвинили в сокрытии расходов на Украину Депутат бундестага Котре: власти Германии замалчивают расходы на поддержку Украины Unsplash

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Власти Германии скрывают реальные траты на поддержку Украины, заявил депутат бундестага Штефан Котре. По его словам, выделенные для ВСУ средства можно было бы пустить на образование для немецких детей, сообщил ТАСС.

Депутат попросил федеральное правительство опубликовать информацию о том, сколько денег страна потратила на обучение бойцов ВСУ. Котре обратил внимание и на то, что власти не раскрывают подробных данных о поставках оружия и боеприпасов на Украину. По словам парламентария, в действительности ФРГ потратила около 18,5 миллиона евро на обучение украинских солдат.

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«На эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в моей федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету», — отметил Котре.

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По его словам, поставки оружия не прекратят конфликт, а образование может не допустить таких ситуаций. Штефан Котре обвинил власти Германии в «пускании пыли в глаза» относительно реальных трат из-за конфликта на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что не все жители страны поддерживают помощь ВСУ. Глава немецкого правительства отметил, что часть общества выступает и против антироссийских санкций.