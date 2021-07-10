Правительство Гаити попросило о вводе американских войск в страну

Правительство Гаити обратилось к США с просьбой о защите. Власти настаивают на вводе в страну армии для обеспечения безопасности ключевой инфраструктуры.

О запросе рассказала газета The New York Times со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера. Его сделали после обещаний президента США Джо Байдена и главы Госдепа Энтони Блинкена поддержать страну.

Желание правительства в материале объясняют опасениями властей Гаити насчет вероятных беспорядков после убийства президента Жовенеля Моиза, которые только усугубят и без того непростую ситуацию в государстве.

Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. Проникшие в здание вооруженные люди застрелили лидера Гаити и ранили его супругу Мартин Моиз. В стране объявили военное положение.

По делу об убийстве главы государства задержали 19 человек. Среди них — 17 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения. Поиски еще шести человек, которые пустились в бега, продолжаются. Подозреваемые уже назвали имя организатора нападения.