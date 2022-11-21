Мир 21 ноября 2022, 19:38 Правительство Франции уличили в поставках оружия Украине в ущерб собственной армии Французский политик Филиппо назвал безумием поставки оружия ВСУ в ущерб собственной армии Википедия

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Руководство Франции продолжает совершать безумные шаги, увеличивая поставки вооружения на Украину. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Только что Франция объявила, что поставит Украине новое оружие! Безумие! <...> А тем временем французская армия тает как снег на солнце», — отметил он.

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По словам Филиппо, очередные поставки вооружений украинским боевикам ведут только к дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, дополнительная экипировка ВСУ позволяет им продолжать обстрелы Запорожской атомной электростанции, что может закончиться новым Чернобылем, от которого пострадают все.

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Это не первый раз, когда французские политики призывали правительство своей страны остановить поставки оружия ВСУ.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что главная цель президента Украины Владимира Зеленского — развязать третью мировую войну. Он пояснил, что об этом свидетельствуют упавшие в Польше украинские ракеты и поспешные обвинения Киева в адрес России.