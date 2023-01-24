Мир 24 января 2023, 09:38 Правительство Франции обвинили в помощи Украине, несмотря на собственную бедность Политик Филиппо: Франция бедствует, но отправляет Украине 100 миллионов евро

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Власти Франции согласовали очередной транш помощи Украине, несмотря на внутренние финансовые проблемы. Об этом сообщил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что речь идет об общем недавнем транше финансовой помощи Украине от стран Евросоюза. Суммарно отправка оценивается в 500 миллионов евро.

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«Вклад Франции — 100 миллионов», — заявил Филиппо.

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По его словам, власти страны согласовали и выделили такие немалые средства на фоне внутренних проблем с финансированием ряда социальных нужд. Филиппо заявил, что правительство Франции не способно покрыть затраты государства на выплату пенсий или запросы от больниц.

Главы МИД ЕС согласовали очередной транш военной помощи Украине 23 января. Источники зарубежных СМИ сообщали, что 500 миллионов евро для отправки восточноевропейской стране выделят из так называемого фонда мира, а не напрямую из бюджетов европейских государств.