Мир 06 апреля 2023, 11:09 Правительство Финляндии ушло в отставку Премьер Финляндии Марин сообщила об уходе правительства в отставку РИА «Новости»

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Финский премьер-министр Санна Марин отдала президенту страны Саули Ниинисте заявление об отставке кабмина. Трансляцию провела телерадиокомпания «Юле», написал ТАСС.

Ниинисте принял просьбу. Правительство отправляется в отставку после проигрыша партии на парламентских выборах.

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Оно должно исполнять технические обязанности временного правительства до того момента, как не сформируется новый кабмин. Это процесс начнется уже на следующей неделе, им будет руководить Национальная коалиционная партия, одержавшая победу.

Выборы в парламент прошли 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин набрала 19,9% голосов, став третьей. Она получила 43 места в парламенте. За Национальную коалиционную партию проголосовали 20,8% избирателей. Второе место оказалось за партией «Истинные финны» (20,1% голосов).

Ранее на это неделе стало известно, что Финляндия вступила в блок НАТО. Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» назвал такое положение дел опасным для России.