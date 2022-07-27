Правительство Филиппин из-за санкций отменило покупку вертолетов у России

Филиппины отказались от покупки 16 российских вертолетов Ми-17. Сделка может спровоцировать санкции со стороны США, объяснили агентству The Associated Press чиновники.

«Мы можем столкнуться с санкциями», — сказал бывший министр обороны Дельфин Лоренцана.

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес уточнил, что сделка нарушит нормы одного из американских федеральных законов. Представитель Минобороны Филиппин на условии анонимности добавил, что контракт уже подписали и Россия имеет право на апелляцию, однако у филиппинского правительства «мало возможностей для пересмотра решения».

Россия и Филиппины в ноябре прошлого года договорились о продаже 16 вертолетов Ми-17 на сумму 227 миллионов ​​долларов. Компания «Совтехноэкспорт» планировала поставить их примерно через два года. Вертолеты хотели использовать для боевых и поисково-спасательных операций, а также для эвакуации жертв тайфунов и землетрясений, которые часто случаются на архипелаге. Последнее землетрясение, по информации RT, произошло 27 июля.