Правительство Эстонии перестанет финансировать русскоязычные школы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны прекратят финансировать школы на русском языке с 2035 года. Об этом сообщило Raadio 4.

«Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», — рассказала Каллас.

Она пояснила, что никто не собирается «притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной». Об этом написал RT. Премьер-министр добавила, что в планах нет «делать из детей стопроцентных эстонцев» и изучение родного языка не будет запрещено.