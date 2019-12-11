«Правительство до сих пор сохраняет молчание». Францию призвали прокомментировать ситуацию с Джулианом Ассанжем

Рубин отметила, что состояние Ассанжа может стать хуже из-за его экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Удерживаемому (Джулиану Ассанжу. — RT) сегодня в тюрьме Белмарш грозит экстрадиция в США, где ему придется отвечать на обвинения в шпионаже. Это вызывает особое беспокойство, учитывая опыт этой страны в области прав человека, в первую очередь в тюрьме Гуантанамо, где не действует право, а применение пыток носит почти систематический характер», — уточнила французский политик.

По ее словам, длительное физическое и психологическое давление ставит жизнь Ассанжа под угрозу.

«Подорванное психологическим насилием и годами, проведенными взаперти, состояние здоровья господина Ассанжа вызывает беспокойство более чем у 60 врачей, полагающих, что в отсутствие лечения он в скором времени может умереть», — добавила депутат.

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Рубин заявила, что правительство Франции «до сих пор сохраняет молчание».

«Более того, правительство выступает за введение на европейском уровне статуса разоблачителя, который обязывал бы их заявлять о себе в организациях, с осуждением которых они намереваются выступить, чтобы получить защиту со стороны закона по примеру закона Sapin II. Она (депутат Сабина Рубин. — RT), в свою очередь, желает знать причины бездействия и молчания правительства на этот счет», — говорится в запросе.

Ранее около 60 докторов в открытом письме обратились к министру внутренних дел Великобритании. В обращении они выразили опасения по поводу здоровья Джулиана Ассанжа. Медики убеждены, что без срочной помощи основатель WikiLeaks может умереть. В таком случае семья Ассанжа имеет право подать в суд на британское правительство.