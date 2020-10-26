Правительство Белоруссии заявило о штатной работе предприятий

Рабочие белорусских предприятий утром 26 октября устроили забастовку. Несмотря на сообщения в Сети, правительство страны заявило о штатной работе организаций реального сектора экономики.

«По состоянию на 10:00 26 октября 2020 года все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», — написала в Facebook пресс-секретарь правительства Белоруссии Александра Исаева.

Ранее белорусские Telegram-каналы и СМИ сообщили о забастовках на крупных белорусских предприятиях. Собрание утроили рабочие завода «Гродно Азот», которых позже задержали приехавшие милиционеры. Сейчас предприятие снова работает.

Новая волна забастовок началась в Белоруссии после истечения срока ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. Она потребовала, чтобы президент страны Александр Лукашенко сложил полномочия, прекратил насилие и выпустил политзаключенных. В начале августа Тихановская проиграла Лукашенко на президентских выборах. После этого несогласные с результатами голосования стали выходить на улицы с митингами.