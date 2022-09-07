Правительство Австрии заморозит цены на электричество | 360°

Мир 07 сентября 2022, 16:04 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:28) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Правительство Австрии заморозит цены на электричество Канцлер Австрии Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество РИА «Новости»

Читать 360tv в

Австрия на 1,5 года «заморозит» цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года. Такое заявление сделал канцлер европейской страны Карл Нехаммер. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он рассказал об этом на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров Австрии.

Реклама

«Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию», — сообщил Нехаммер.

Реклама

Решение о снижении стоимости электроэнергии планируют финально согласовать в среду, 7 сентября. При этом принятие подобных мер анонсировали еще в конце июля. Тогда правительство предполагало, что заморозка цен вступит в силу уже осенью.

В текущем варианте предложение австрийских министров предполагает частичную компенсацию затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 киловатт-часов за счет правительства. Выше этого предела компенсация не предусмотрена. Мера будет действовать до 30 июня 2024 года.

Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.

0 0 0 0 0 0