Правительство Австрии заморозит цены на электричество | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:28)

Правительство Австрии заморозит цены на электричество

Канцлер Австрии Нехаммер пообещал с 1 декабря заморозить цены на электричество

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Австрия на 1,5 года «заморозит» цены на электричество, предположительно, с 1 декабря и до 30 июня 2024 года. Такое заявление сделал канцлер европейской страны Карл Нехаммер. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он рассказал об этом на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров Австрии.

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«Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию», — сообщил Нехаммер.

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Решение о снижении стоимости электроэнергии планируют финально согласовать в среду, 7 сентября. При этом принятие подобных мер анонсировали еще в конце июля. Тогда правительство предполагало, что заморозка цен вступит в силу уже осенью.

В текущем варианте предложение австрийских министров предполагает частичную компенсацию затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 киловатт-часов за счет правительства. Выше этого предела компенсация не предусмотрена. Мера будет действовать до 30 июня 2024 года.

Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.

Австрия

Электричество

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