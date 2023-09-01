Мир 01 сентября 2023, 17:22 Правительство Армении попросило о ратификации Римского статута МУС «Sputnik Армения»: армянский кабмин попросил о ратификации Римского статута МУС РИА «Новости»

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Правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны. Проект документа пока еще не опубликовали.

В марте Конституционный суд страны постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении.

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Юрисдикцию МУС на сегодняшний день не признают страны, в которых проживает больше половины населения планеты. Среди них — Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Россия, США, Саудовская Аравия и Турция.

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не присоединится к этой организации.

Так политик высказался о выданном МУС ордере на «арест» президента Владимира Путина, назвав это решение забавами врагов.

Ордер на «арест» Путина выдали 17 марта. Издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ объявило в розыск МВД России.