01 сентября 2023, 17:22
Правительство Армении попросило о ратификации Римского статута МУС
«Sputnik Армения»: армянский кабмин попросил о ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны. Проект документа пока еще не опубликовали.
В марте Конституционный суд страны постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении.
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Юрисдикцию МУС на сегодняшний день не признают страны, в которых проживает больше половины населения планеты. Среди них — Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Россия, США, Саудовская Аравия и Турция.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не присоединится к этой организации.
Так политик высказался о выданном МУС ордере на «арест» президента Владимира Путина, назвав это решение забавами врагов.
Ордер на «арест» Путина выдали 17 марта. Издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ объявило в розыск МВД России.
Армения
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