Мир 15 ноября 2022, 17:45 Правительства Великобритании и Франции разработали план борьбы с нелегальными мигрантами

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Правительства Великобритании и Франции разработали план действий по борьбе с нелегальными мигрантами. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Politico.

На берегах Ла-Манша, который протекает между Великобританией и Францией, увеличат количество патрульных. О подобном нововведении смог договориться британский премьер-министр Риши Сунак. Беседу также провели министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман с главой МВД Франции Жеральдом Дарманином.

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Данная проблема актуальна для обеих стран. Только за этот год через пролив переправились порядка 40 тысяч мигрантов. В прошлом году их количество насчитывало 28 тысяч человек.

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