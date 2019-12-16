Правильный ход при слабом президенте. Закон о децентрализации власти изменит Украину?

«При слабом президенте, каковым является наш нынешний президент Зеленский, в принципе, это правильный ход, который передает ответственность за местные дела на общину. Ее будет выбирать местный совет — областной или районный. А те уже будут формировать исполнительный комитет, как когда-то было при советской власти», — отметил он.

Погребинский пояснил, что раньше президент назначал глав администрации — губернаторов, которые «имели полный карт-бланш на управление регионом». Теперь вместо них будет исполнительный комитет с главой местного областного или районного совета.

«Я считаю, что это хорошо. Этот закон сейчас критикуют в основном, говорят: „Это все хорошо, конечно, но это полностью нивелируется введением института префектов, которые получают слишком много прав, которые транслируются на президента“. А именно: если префекту не нравится решение, которое принял областной или районный совет или исполком этого совета, то префект, который назначается президентом, приостанавливает действие этого решения и жалуется президенту. Президент поддерживает приостановление и обращается в Конституционный суд, который должен решить, противоречит принятое решение Конституции или нет», — пояснил Погребинский.

Политолог отметил, что многие говорят, будто закон плохой, потому что при текущем порядке в Конституционном суде президент все равно получит полный контроль и сможет делать все что хочет. Он заявил, что выступает против такой интерпретации.

Реализация закона на практике может все перечеркнуть и в итоге привести к противоположному результату. Но это не значит, что нужно сразу его осудить. Я считаю, что он заслуживает поддержки. Возможно, стоит несколько ослабить полномочия префекта, но на мой взгляд, это не принципиально. На самом деле все зависит от реального правоприменения Михаил Погребинский.

Погребинский также уточнил, что предложенный законопроект хорош во многом, за исключением некоторых нюансов. Один из них очень важен и имеет прямое отношение к тому, что сейчас происходит в Донбассе.

«У президента и его команды нет желания вносить в Конституцию особый статус Донбасса. И они оправдывают это тем, что вот мы сделаем такую децентрализацию, что все области получат много прав, значит, не надо вносить особый статус. Конечно, это нарушение Минских соглашений, и на это не согласится ни Донбасс, ни Москва», — заключил политолог.