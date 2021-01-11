Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как правильно чистить снег

Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии научили жителей Мадрида правильно чистить снег. Этот город пережил крупнейший снегопад за много десятилетий. Дипломаты взялись за лопаты раньше самих испанцев — более того, они самостоятельно сделали орудия уборки.

Об этом РИА «Новости» рассказали в посольстве.

«Дипломаты и административно-технический состав посольства России в Испании решительно вступили в борьбу с последствиями снежного циклона „Филомена“ и дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что испанцы поблагодарили дипломатов за «акцию доброй воли». Особенно им понравились самодельные лопаты, которые пришлось соорудить, потому что подобных товаров в испанских магазинах не было. Дело в том, что стихия обрушилась на Мадрид в выходные, когда большинство торговых точек не работало, а транспорт оказался прализован снегом.

Белорусские дипломаты начали чистить снег 8 января, как только начался транспортный коллапс. В посольстве рассказали агентству, что они даже толкали машины, которые забуксовали в снегу, потому что всех авто стоит летняя резина.

В ведомстве отметили, что у испанцев совершенно нет опыта в чистке снега, в то время как в России и Белоруссии снежные заносы и разгул стихии не редкость.

«Мы оказывали помощь — выталкивали машины, Мадрид довольно холмистый город. Утром 9 января, когда увидели, сколько снега намело, пошли очищать территории <…> Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками», — подчеркнул собеседник.