Мир 27 ноября 2023, 22:49 Правила призыва в ВСУ захотели изменить на Украине The Guardian: Украина решила сделать мобилизацию более целенаправленной РИА «Новости»

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Украинские власти намерены поменять политику призыва граждан на военную службу. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник с Украины в беседе с газетой The Guardian.

«Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний», — сказал он.

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По его словам, нововведения нужны для более целенаправленной мобилизации и убеждения призывников, что им поручат задачи в соответствии с их возможностями и навыками.

Ранее телеканал Welt сообщил, что руководство Украины решило не отправлять в отпуск своих военных. Авторы статьи отметили, что украинские военные — уставшие и измученные, однако вывезти их с боевой линии соприкосновения не могут, иначе возникнут дыры в войсках. Такое положение дел вызовет проблемы у лидера страны Владимира Зеленского. Правительству снова придется наращивать мобилизацию, из-за которой население недовольно.