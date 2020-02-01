Правила получения шенгенских виз изменятся со 2 февраля. Россияне от этого только выиграют
Консульский сбор для получения шенгенской визы, как и раньше, составит 35 евро (около 2500 рублей). Помимо россиян столько же будут платить граждане Грузии, Украины, Молдавии, Азербайджана, Армении, Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины.
Если оформлять визу не в консульстве, а в визовом центре, придется заплатить дополнительный сервисный сбор. Сейчас он, как правило, не превышает 30 евро (2100 рублей), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Также изменятся бланки на получение визы.
Возможность подать документы на въезд в ЕС за полгода, по прогнозам туроператоров, поможет избавиться от очередей в визовых центрах перед отпускным сезоном.
При этом сократятся и крайние сроки подачи документов на визу — если сейчас документы можно оформить за семь дней до вылета, то со 2 февраля это нужно будет делать минимум за 15 дней.