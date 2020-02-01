Правила получения шенгенских виз изменятся со 2 февраля. Россияне от этого только выиграют

Со 2 февраля 2020 года начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС. Консульский сбор для россиян не изменится, зато документы на оформление визы можно будет подавать за шесть месяцев до начала путешествия. Сейчас этот срок короче в два раза.

Консульский сбор для получения шенгенской визы, как и раньше, составит 35 евро (около 2500 рублей). Помимо россиян столько же будут платить граждане Грузии, Украины, Молдавии, Азербайджана, Армении, Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины.

Если оформлять визу не в консульстве, а в визовом центре, придется заплатить дополнительный сервисный сбор. Сейчас он, как правило, не превышает 30 евро (2100 рублей), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также изменятся бланки на получение визы.

Возможность подать документы на въезд в ЕС за полгода, по прогнозам туроператоров, поможет избавиться от очередей в визовых центрах перед отпускным сезоном.

При этом сократятся и крайние сроки подачи документов на визу — если сейчас документы можно оформить за семь дней до вылета, то со 2 февраля это нужно будет делать минимум за 15 дней.