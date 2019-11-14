Правила НАТО предложили пересмотреть. Им 70 лет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО 70 лет спустя основания военно-политического блока. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», стоит ли вносить изменения в правила альянса.

«Необходимо, чтобы европейские государства, его (НАТО — прим. „360“) члены заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад», — заявил Бабиш.

Премьер отметил, что схожих взглядов придерживается и президент Чехии Милош Земан. Вопрос пересмотра правил Бабиш планирует поднять на заседании Евросовета. Чешский премьер также напомнил слова Эммануэля Макрона. По мнению главы Франции, НАТО находится в состоянии «мозговой смерти».

Все организации, независимо от их первоначальной цели и миссии, естественным образом развиваются и меняются. Особенно если речь идет об организации, которая существует семь десятилетий. Поэтому в идее Бабиша есть логика. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

«Однако я нахожу маловероятным реальный пересмотр договора о НАТО. Скорее всего, вместо этого США или другие группы стран (например, европейские и те, у которых взгляды отличаются от США) объединятся для введения новых изменений на практике, не делая это официально», — предположил собеседник «360».

Сам договор вряд ли изменится, считает Корыбко. Но НАТО может де-факто децентрализоваться в региональные группы, специализирующиеся на разных повестках дня.