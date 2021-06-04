Правила езды на скутерах ужесточили в Стамбуле

Руководство Стамбула решило ужесточить правила использования электроскутеров в городе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Парламентская газета» рассказала, что городские власти запретили ездить на скутерах по тротуарам. Их можно использовать лишь на автотрассах и велосипедных дорожках. Согласно новым правилам, людям младше 15 лет не разрешено арендовать этот вид транспорта.

«Скорость скутеров будет ограничена 25 километрами в час, фирмы будут платить мэрии за места, занятые парковками для скутеров», — отмечается в сообщении.