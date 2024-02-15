15 февраля 2024, 18:26
Pravda.Ru: археолог обнаружил оттаивающий древний город в Антарктиде
Специалист по спутниковой археологии обнаружил древнее поселение, которое начало выступать из-под слоев вечной мерзлоты в Антарктиде. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.
Отмечается, что исследователь предоставил фотографии со структурами, напоминающими пирамидальные формы и узоры. При этом у представителей NASA подобные предположения вызывают большие сомнения.
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Как сообщило Utro.ru, для уточнения информации научное сообщество может провести дополнительные экспедиции в отдаленные районы Антарктиды.
Археология
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