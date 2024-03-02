Мир 02 марта 2024, 00:33 «Правда с нами». Итальянец восхитился Путиным и процитировал его по-русски Студент из Италии назвал Россию последней суверенной страной Европы РИА «Новости»

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Посетивший Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сочи студент из Италии признался, что Россия осталась единственной европейской страной, противостоящей гегемонии США. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Подслушано ВФМ».

«Я считаю, что Россия последняя суверенная страна в Европе, которая независима от американской гегемонии. И нам нужно создать многополярный мир!» — заявил он.

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По его словам, на Западе давно отреклись от традиционных ценностей в семье, культуре и религии, в отличие от России. Европейские власти думают только об обогащении, а вот президент Владимир Путин наоборот спас страну и защищает интересы своих граждан.

По этой причине он поддерживает российского лидера. В заключение беседы итальянец процитировал Путина на русском языке, заявив, что «правда с нами».

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