02 марта 2024, 00:33
«Правда с нами». Итальянец восхитился Путиным и процитировал его по-русски
Студент из Италии назвал Россию последней суверенной страной Европы
Посетивший Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сочи студент из Италии признался, что Россия осталась единственной европейской страной, противостоящей гегемонии США. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Подслушано ВФМ».
«Я считаю, что Россия последняя суверенная страна в Европе, которая независима от американской гегемонии. И нам нужно создать многополярный мир!» — заявил он.
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По его словам, на Западе давно отреклись от традиционных ценностей в семье, культуре и религии, в отличие от России. Европейские власти думают только об обогащении, а вот президент Владимир Путин наоборот спас страну и защищает интересы своих граждан.
По этой причине он поддерживает российского лидера. В заключение беседы итальянец процитировал Путина на русском языке, заявив, что «правда с нами».
Ранее ВЦИОМ провел соцопрос среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет, выяснив, что 80% респондентов убеждены, что они смогут добиться успеха на родине.
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