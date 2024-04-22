Мир 22 апреля 2024, 16:16 Pravda. ru: американские ученые доказали, что мысли материальны

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Группе ученых из США удалось доказать материальную природу мыслей. Они могут воздействовать на окружающий мир, сообщил сайт Pravda.ru.

Исследователи обнаружили, что мысли имеют массу. Так, средняя масса одной мысли составляет примерно 10-30 граммов. Американские ученые провели эксперименты и выяснили, что участники испытывали воздействие чужого биополя.

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Как сообщил сайт Neva.Today, различные мысли можно использовать для лечебного воздействия на организм, а также для выполнения механической работы.