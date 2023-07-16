Мир 16 июля 2023, 15:06 Праправнучка лондонского полицейского выяснила личность Джека-потрошителя Telegraph: праправнучка полицейского установила личность маньяка Джека-потрошителя Unsplash

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Праправнучка лондонского полицейского, сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон заявила, что смогла установить личность известного маньяка Джека-потрошителя. Об этом написала газета Telegraph.

В интервью изданию она рассказала, что убивал женщин в Лондоне в XIX веке мужчина по имени Хайам Хайамс. Она пояснила, что личность удалось установить по медицинским записям. Хортон утверждает, что физические особенности Хайамса соответствовали описаниям маньяка: у него не гнулась левая рука и была шаркающая походка. Известно также, что мужчина проживал в районе убийств и страдал эпилепсией.

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«Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», — отметила Хортон.

Хайамса подозревали в совершении преступлений, однако потом его из списка исключили из-за неправильного опознания.

Несколько лет назад ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса называли поляка Аарона Космински Джеком-потрошителем. К таким выводам специалисты пришли, изучив ДНК с платка, содержавшего кровь убийцы и одной из жертв.