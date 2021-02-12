Пранкеры Вован и Лексус разыграли актера Дэвида Духовны

Пранкеры Вован и Лексус позвонили актеру Дэвиду Духовны и представились Гретой Тунберг. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

«Тунберг» рассказала актеру, что слышит голоса инопланетян, и они отдают ей приказы. Но Духовны провести не удалось.

«Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку», — рассказал пранкеры.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал очередной жертвой российских пранкеров. Они также позвонили ему от имени экоактивистки.

В ходе беседы молодые люди пригласили канадского премьера в «закрытый клуб глав государств», которые поддерживают Тунберг и ее взгляды на экологию. Трюдо заявил, что ему нравятся идеи шведской активистки, но вступать в неизвестную организацию сразу он не готов. Канадский премьер попросил, чтобы ему прислали подробности о «закрытом клубе», которые он внимательно изучит.

Пранкеры попросили Трюдо позаботиться о британском принце Гарри, который вместе с супругой переехал в Канаду. Они пояснили, что он близкий друг Тунберг и она беспокоится о нем.