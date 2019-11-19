Пранкеры Вован и Лексус рассказали о розыгрыше Зеленского

Пранкер Вован, настоящее имя которого Владимир Кузнецов, отметил, что записи разговоров с Владимиром Зеленским еще не опубликованы, потому что «там ничего в принципе интересного нет».

Пранкеры Вован и Лексус предупредили губернатора Аляски о «российской угрозе» Подробнее

«Он нас называл, думал, что мы Кличко в первое время, потом просил звонить с российского номера. Мы ему звонили с российского номера, он общался… Потом мы продолжили ему звонить, но он уже не брал трубку с российского номера», — пояснил Вован в выпуске YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

По словам Кузнецова, им удалось пообщаться с Зеленским до его вступления в должность президента. Тогда пранкеры предложили основателю студии «Квартал-95» «через постель» принять девочку на работу.

«Чтобы он устроил ее в шоу-бизнес через постель. Но, в принципе, он ничего интересного не говорит, у него своя подача себя. Это не Порошенко в принципе», — отметил Вован.

Он добавил, что Владимир Зеленский может пошутить, но «каких-то серьезных политических вещей не скажет».

«Он был очень уставшим — мы ему пару раз звонили — и какой-то весь дерганый», — заявил Кузнецов.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, заявив о готовящейся аннексии Аляски. Запись с розыгрышем они опубликовали на собственном YouTube-канале.