Пранкеры Вован и Лексус предложили американскому сенатору ввести санкции против Елизаветы II

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сенатора Бена Кардина. Они представились главой французского МИД Жаном-Ивом Ле Дрианом и вице-президентом ПАСЕ от Украины Александром Мережко. Российские пранкеры предложили политику ввести санкции против королевы Елизаветы II.

Поводом для этого могло бы стать скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Расшифровка записи разговора появилась на официальном канале пранкеров в Youtube.

Россияне заявили, что герцог и герцогиня Сассекские обратились к представителям некоторых европейских стран с просьбой ввести санкции против Елизаветы II и других членов британской королевской семьи. Пранкеры обратили внимание на то, что в интервью уделялось особое внимание теме расизма.

«Я смотрел интервью Опры. Я не очень слежу за темой, которая сейчас развивается <…>. Я не знаком с этим, не знаком с этим. Так что я не знаю, что там было представлено, я не в курсе», — сказал в ответ сенатор.

В разговоре «европейские политики» также осудили действия России. Сенатор пообещал ужесточить антироссийские санкции по акту Магнитского. После «французский министр» подшутил над американским коллегой заявлением о том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, находящийся в США под санкциями, на самом деле ездит по Европе по поддельным документам. Якобы он прикидывается музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным.

«Мы будем рады помочь властям США поймать его, если поступит такой запрос», — сказал пранкер от лица Ле Дриана.

Также россияне поинтересовались, сколько «рабов на ранчо в штате Мэриленд» у американца и сколько раз в знак солидарности он вставал на колени перед темнокожими.

— Я не совсем понимаю, о чем вы?

— Каждый день? Каждую неделю? Или никогда?

— Я не совсем понимаю.

— Может, вы расист? Может, вы расист? Вы белый мужчина!.. Как много рабов у вас на ранчо в Мэриленде?

Сенатор заявил, что не собирается отвечать на сумасшедшие вопросы.