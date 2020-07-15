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    15 июля 2020, 12:05

    Пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), российские пранкеры, позвонили президенту Польши Анджею Дуде и представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Запись разговора пранкеров и президента Польши доступна на Youtube-канале «Октагон».

    Пранкеры поздравили Дуду с переизбранием на пост главы государства, а также спросили, как пандемия коронавируса отразилась на проведении выборов.

    В ответ Дуда сказал, что коронавирус не повлиял на ход выборов, поскольку случаев заболевания в Польше немного, а те, что есть, завезены в основном украинцами, потому что «в Польше много людей с Украины».

    «Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины», — заявил лидер Польши.

    В ходе разговора «Гутерриш» отметил, что Украина якобы оккупировала ряд польских городов, в том числе, Львов. Сам Дуда указал на то, что это всего лишь «подарок», а не оккупация.

    Также пранкеры предложили собеседнику попытаться забрать Львов и другие польские города на Украине. На что Дуда ответил отрицательно.