Пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Запись разговора пранкеров и президента Польши доступна на Youtube-канале «Октагон».

Пранкеры поздравили Дуду с переизбранием на пост главы государства, а также спросили, как пандемия коронавируса отразилась на проведении выборов.

В ответ Дуда сказал, что коронавирус не повлиял на ход выборов, поскольку случаев заболевания в Польше немного, а те, что есть, завезены в основном украинцами, потому что «в Польше много людей с Украины».

«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины», — заявил лидер Польши.

В ходе разговора «Гутерриш» отметил, что Украина якобы оккупировала ряд польских городов, в том числе, Львов. Сам Дуда указал на то, что это всего лишь «подарок», а не оккупация.

Также пранкеры предложили собеседнику попытаться забрать Львов и другие польские города на Украине. На что Дуда ответил отрицательно.