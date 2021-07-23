Пранкеры показали мир, в котором люди ведут себя как кошки и собаки

Пранкеры из Австралии Марти и Майкл на днях залили на свой YouTube-канал ролик, в котором мастерски изобразили кошек и собак. Парни тонко подметили особенности поведения домашних любимцев.

Всего в нарезке они собрали несколько сценок. В одной из них кот невозмутимо ходит в туалет, в то время как его хозяин ест за столом. Еще пранкеры воссоздали момент, когда пес остается дома один и провожает своего друга на работу криками.

Марти и Майк изобразили орущих котов, которые никак не могут разойтись по своим делам, собаку за забором, которая не дает прохожим погулять в тишине, встречу двух псов на улице и сцену возвращения хозяина.

В описании канала комедийного дуэта из Австралии говорится, что парни проводят социальные эксперименты, выполняют трюки, снимают смешные зарисовки и «делают некоторые действительно отвратительные вещи».