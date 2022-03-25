Пранкеры научили главу МВД Британии говорить «Англичанка гадит»

Российские пранкеры Вован и Лексус провели видеоконференцию с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгали и научили ее говорить по-русски. Глава МВД Британии отлично справилась с фразой «Англичанка гадит». Видео появилось в Сети.

Пранкеры убедили руководителя полицейского ведомства Великобритании, что фраза «Англичанка гадит» якобы означает «Англия нам помогает». И она произнесла ее.

Также в разговоре с лжеминистром Пател заявила, что британские семьи готовы принять украинских нацистов и всячески им помогать.

Полную версию видеоконференции с англичанкой Вован и Лексус выложили на своем канале в YouTube.

Перед этим пранкеры так же удачно поговорили с министром обороны Британии Беном Уоллесом. Тот заявил им, что в провале Минских соглашений виноваты Германия и Франция, потому что принимали участие в их подготовке без Британии и США. Пранкер Вован ранее рассказал «360», что они вышли на Уоллеса через британское МВД. А в оборонном ведомстве не стали проверять коллег из Министерства внутренних дел.