Пранкер вынудил украинского депутата извиниться за переписку с проституткой

Депутат партии Зеленского Богдан Яременко признался в переписке с женщиной, с которой договаривался о сексе прямо на заседании Рады. Пранкер убедил украинского парламентария извиниться перед женой, фракцией и президентом.

С Яременко переписывался украинский пранкер Джокер, сообщило издание «Страна.ua». Депутату он представился генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

«Глава» надзорного ведомства предупредил, что пошли разговоры об исключении Яременко из партии. Он пообещал, что такого не случится, и посоветовал удалить из социальных сетей пост про провокацию.

Парламентарий послушался пранкера. Довольно скоро в Facebook появилась его покаянная публикация, где украинец назвал не все принимаемые решения верными.

«Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому доставил проблемы своим необдуманным поступком — от жены и детей до фракции и президента», — заявил Богдан Яременко.

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В беседе с пранкером он тоже признал, что виноват. Кроме того, депутат думал, что «сидит в защищенном углу» и закрыт от журналистов. Им как раз и удалось сфотографировать смартфон Яременко, когда он договаривался с женщиной о сексе.