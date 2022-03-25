Пранкер Вован рассказал, как разыграл министра внутренних дел Великобритании
Российские пранкер Владимир Кузнецов, известный по прозвищу Вован, рассказал, как разыграл министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Пранкер от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросил у Пател, не боятся ли британцы размещать у себя украинских радикалов, на что она ответила, что граждане Великобритании всячески готовы помогать.
«Сейчас тема украинских беженцев очень популярна в Европе. Пока западная пресса все это поддерживает, любой политик, любой чиновник будет говорить, что поддерживает кого угодно, что примут кого угодно — хоть националистов, хоть фашистов, только если это будет полезно для собственного политического имиджа», — сказал Вован.
По его словам, министр так и не поняла, что ее разыгрывают.
«Она так и не поняла, что ее „разводили“. Мы просили ее говорить смешные фразы на русском, она без задней мысли все это произносила, как бы в поддержку Украины», — сообщил пранкер.
Он отметил, что за время пандемии коронавируса многие чиновники привыкли к удаленному формату работу и легко ведутся на розыгрыши.