Пранкер Лексус выложил запись разговора с Зеленским
О звонке Лексус, чье настоящее имя — Алексей Столяров, рассказал в Facebook. Диалог он начал с фразы «Кремль на проводе».
«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил», — парировал его собеседник голосом, похожим на Владимира Зеленского.
На вопрос, что нужно звонящему, Лексус попросил снять существующий запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.
«Хочу, чтобы нас в Киев пустили», — сказал он.
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Собеседник пранкера пообещал провести некий вечер и поинтересовался у пранкера, как нужно реагировать на высказывание «Слава Украине!».
«Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим „Слава Украине!“?» — сказал он. После этого связь прервалась.
В беседе с Ura.ru Лексус пояснил, что реакция Зеленского на звонок весьма понятна.
«Мы разговаривали в первую очередь с шоуменом, поэтому такой реакции от него следовало ожидать», — заметил пранкер.
Лексус добавил, что впервые разыграть украинского президента решили от имени Владимира Кличко. Зеленский был серьезен и фальши в разговоре не почувствовал. Потом Столяров решил откровенно поговорить с украинским лидером, представившись самим собой.
«Таким образом мы решили его легитимизировать», — заявил Лексус. По его словам, беседа с российскими пранкерами означает, что президента Украины признали в России.
Зеленский узнал звонивших и общался с ними более добро, чем со Скабеевой — с журналисткой он отказался разговаривать. Скорее всего, предположил Столяров, президент Украины понимал, что запись опубликуют.
В ближайшее время пранкеры не планируют снова звонить на Украину. Ранее записи разговоров они не публиковали, объясняя, что в них «нет ничего нового».