Пранкер Лексус назвал «грамотной уловкой» закрытие «Миротворца»

Так он прокомментировал заявление представителей сайта о том, в 18:00 доступ к ресурсу будет закрыт на два часа. Также будут недоступны все «зеркала» и база данных с информацией о «неугодных» людях.

Правда, некоторые VIP-пользователи все же смогут пользоваться «Миротворцем», но в ограниченном режиме. Побочные проекты вроде Myrotvorets news и радио «Миротворец», продолжат работу в штатном режиме.

Пранкер Лексус предположил, что так владельцы ресурса пытаются привлечь к себе внимание.

«Ну нельзя же так вестись. А потом спрашивают: „А как ваши собеседники ведутся?“. Да очень просто, уважаемые СМИ. Они написали, другие понесли в массы. Все для того, чтобы все ровно в 18.00 зашли на этот сайт. Грамотно с их стороны», — написал пранкер на своей странице в Facebook.

Сайт «Миротворец» был создан во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко. В его базе данных содержится в открытом доступе информация о людях, которые посещали Крым после 2014 года или высказывались в поддержку крымского референдума и республик Донбасса.

Существует предположение, что именно «Миротворец» стал виновником убийства украинского журналиста Олеся Бузины, так как ресурс выложил в публичный доступ его домашний адрес незадолго до его убийства.

Многие международные организации обвиняют «Миротворца» в нарушении права человека на частную жизнь и выступают за его закрытие.