Мир 09 мая 2023, 19:08 Практика доносов. Слушавшим Лепса жителям Львова вручили повестки в военкомат Полиция во Львове задержала слушавших Лепса мужчин и вручила им повестки РИА «Новости»

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Во Львове вручили повестки в военкомат водителю и пассажирам машины, которые слушали в салоне автомобиля песни российского певца Григория Лепса. Молодых людей задержали по доносу, сообщила «Российская газета».

По данным издания, звучавшую из машины музыку услышал прохожий. Он не смог остаться равнодушным, подошел и спросил, считает ли компания нормальным слушать композиции исполнителей из России. В ответ ему посоветовали отправиться восвояси, тогда мужчина решил вызвать полицию.

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Правоохранители прибыли на место, задержали молодых людей и заставили принести извинения. Но этим дело не кончилось — «нарушителям» вручили повестки в военкомат.

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