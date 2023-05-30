Мир 30 мая 2023, 03:49 «Практически миллиардеры». Украинские военкомы разбогатели на взятках от призывников «Политика страны»: украинских военкомов сравнили с олигархами из-за взяток от уклонистов Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Сотрудники украинских военкоматов разбогатели на взятках от тех, кто не желает идти в ВСУ. Об этом Telegram-каналу «Политика страны» рассказал источник в вооруженных силах.

Он сравнил военкомов с олигархами и богами из-за их огромного влияния.

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«Сейчас бог в районе — это военком. На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер», — сказал собеседник издания.

Он рассказал, что военкоматы предлагают такую услугу: они выписывают призывнику справку о непригодности к службе на три месяца. Эта справка становится пропуском для выезда за границу. Стоит такая бумага 12 тысяч долларов.

Также, по его словам, военкоматы используют для давления на «неудобных» украинцев. Если человек выступает против власти, то сразу получает повестку.

Ранее министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что украинцев, которые во время боевых действий нелегально покинули страну, ждет наказание. Как минимум, им грозит запрет на выезд, если они надумают вернуться.