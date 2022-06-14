Прага закроет центр по приему беженцев с Украины

Власти Праги решили закрыть центра помощи беженцам — он прекратит работать с 15 июня. Причиной стало большое число украинцев, которые направляются в город — Прага уже не может разместить всех желающих. Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб, его слова процитировало РИА «Новости».

«Со среды данный центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики», — сказал Гржиб.

Он подчеркнул, что Прага больше не может принимать и размещать новых беженцев. по его словам, он уже не разщ предупреждал об этом власти страны.

В МВД страны отметили, что Прага и прилегающий к ней Центрально-Чешский край приняли примерно 53,6 тысячи украинских беженцев после 24 февраля. Всего в страну перебрались порядка 370 тысяч человек. При этом Пльзеньский и Южно-Моравский края Чехии приняли 27 и 36 тысяч беженцев соответственно, а еще 11 краев страны приняли от 10 тысяч до 21 тысячи человек.