Мир 01 февраля 2024, 11:13 «Прачечная для отмывания денег». Конгрессмена из США шокировал очередной скандал на Украине Конгрессмена США Розендейла возмутил очередной коррупционный скандал на Украине РИА «Новости»

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Конгрессмены из США шокированы очередным коррупционным скандалом в ВСУ. Они выступили с критикой американской политики по накачке Украины деньгами. Об это сообщило издание The American Conservative.

Издание «Страна.ua» сообщало, что Служба безопасности Украины провела обыски у работников Минобороны и сотрудников фирмы «Львовский арсенал» на фоне слухов о коррупции. По версии следствия, подозреваемые украли почти 40 миллионов долларов при закупе снарядов.

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Член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл иронично признался, что его «шокировали» эти сообщения о коррупции. Он отметил, что еще несколько лет назад единственное, что в США знали об Украине, — это самая коррумпированная страна.

«Украина была „прачечной“ для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с (сына президента США. — ред.) Хантера Байдена», — подчеркнул республиканец.

Розендейл назвал смешными надежды на то, что власти Украины научились распоряжаться деньгами. Он добавил, что выделенные средства были бы полезнее «дома» — в США.

Также внутренний аудит и генеральная инспекция Министерства обороны Украины выявили нарушения на 10 миллиардов гривен — примерно 262 миллиона долларов. Власти республики заявили, что пересмотрят систему закупок и перейдут на стандарты НАТО.