«Позволят ли мне нанять водителя или уборщицу?» Санкции прижали русского олигарха в Лондоне

Жизнь российского миллиардера Петра Авена в Лондоне изменилась как по щелчку пальцев, когда ввели санкции. Теперь он переживает, что не сможет нанять уборщицу, а британские бизнес-партнеры избегают с ним встреч. Об этом он рассказал Financial Times, передало РИА «Новости».

Авен признался, что занесение в санкционные списки круто поменяло его жизнь.

«Позволят ли мне нанять уборщицу или водителя?» — поделился он своей бедой.

Миллиардер признался, что даже не водит машину. И если так и останется без шофера, то его будет возить падчерица.

«Мы не понимаем, как нам выжить», — ужаснулся богач.

Какая логика в этих санкциях, которые ввели власти Великобритании, Авен не понимает и считает, что это несправедливо. Он хотел бы обжаловать санкции, но местные юристы тоже отказываются с ним работать. И даже партнеры по бизнесу опасаются встреч.

Примерно через пару недель Авена и вовсе могут выслать из Соединенного Королевства. У него есть паспорта Латвии, России, американская виза. Но он хотел бы и дальше жить со своей семьей в Великобритании.

Ранее британские власти расширили антироссийские санкции. Под удар попали банки.