НАТО оказался в неудобной ситуации, позвав Турцию на учения в Швецию

НАТО попал в неловкую ситуацию во время подготовки к крупным военным учениям в Швеции. Причина — в приглашении турецких военных, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в материале для 19Fortyfive.

Он пояснил, что место для учений НАТО выбрал не случайно. Швеция и Финляндия собираются вступить в альянс. Но Турция наложила вето на их присоединение, написало РИА «Новости».

«Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — отметил обозреватель.

Крупные военные учения НАТО Baltic Operations 22 пройдут в Швеции с 5 по 17 июня. В них примут участие военнослужащие 14 стран — участниц альянса, также к ним присоединятся представители стран-партнеров — Финляндии и Швеции.

О решении вступить в НАТО Финляндия и Швеция заявили в середине мая. Против одобрения заявок выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил власти скандинавских стран в поддержке курдских организаций, которые турецкие власти считают террористическими.