Трамп назвал блокировку его аккаунтов позором для США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал блокировку своих аккаунтов в социальных сетях «абсолютным позором» для США. Речь идет про его личные страницы в Facebook, Twitter и Google.

Об этом сказано в заявлении экс-президента, которое он распространил 5 мая. Текст документа процитировал ТАСС.

«Сделанное Facebook, Twitter и Google — абсолютный позор для нашей страны <…> Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс», — написал Трамп.

Ранее надзорный совет Facebook поддержал решение заблокировать аккаунт бывшего главы Белого дома. При этом он рекомендовал компании рассмотреть решение о бессрочном характере блокировки в течение шести месяцев. Доступ к аккаунту Трампа ограничили после штурма Капитолия его сторонниками, который произошел 6 января.

После решения совета в компании заявили, что блокировка аккаунтов Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram сохранится до тех пор, пока не будет принято окончательное решение об их судьбе.

Ограничения также действуют в отношении аккаунта Трампа на YouTube — политику запрещено публиковать там новые видео. Гендиректор видеохостинга ранее заявил, что ограничения на работу учетной записи Трампа снимут только после того, как руководство увидит снижение рисков подстрекательства к насилию.