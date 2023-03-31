Мир 31 марта 2023, 00:32 «Позорный шаг». Британию раскритиковали за решение по поставкам снарядов с ураном Украине Американский экономист Вольф: поставки ВСУ снарядов с ураном усилят конфликт на Украине РИА «Новости»

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Решение Великобритании отправить снаряды с обедненным ураном ВСУ спровоцирует углубление конфликта на Украине. Таким прогнозом профессор экономики Ричард Вольф поделился в Twitter.

«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи», — написал он.

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По словам экономиста, Британия решилась на отчаянный поступок, который оставит наихудшее историческое наследие.

Вооруженные силы Украины получили в распоряжение танки Challenger 2. Скоро украинские бойцы получат бронебойные снаряды с обедненным ураном для вспомогательного боекомплекта, китайское издание The Paper.

По словам автора статьи, правительство Великобритании готовит к отправке на Украину боеприпасы с обедненным ураном, чтобы сделать танки Challenger 2 более полезными и не опозорится.

Кроме того, британские власти могли пообещать такие снаряды с тем, чтобы подтолкнуть США на аналогичный шаг. Ранее американцы отказались предоставлять ВСУ бомбы с обедненным ураном.