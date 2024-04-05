Мир 05 апреля 2024, 18:42 «Позорные случаи». Мобилизованные украинцы гибли почти сразу после призыва Омбудсмен Лубинец: мобилизованные в ВСУ не раз погибали сразу после призыва РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизованные украинцы не редко погибали на передовой сразу же после призыва. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Общественное».

«Действительно, позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?» — заявил он.

Реклама

Подобные случаи необходимо расследовать, добавил Лубинец. Ответственных необходимо наказать. Он добавил, что многие украинцы боятся получить повестку, поэтому избегают сотрудников территориальных центров комплектования.

Украинской армии остро не хватает военных, а призывать на службу практически некого. Как заявили французские журналисты, в некоторых селах уже не осталось мужчин, на заводах работают женщины.

Ранее президент Владимир Зеленский ужесточил правила призыва в ВСУ. Призывной возраст он снизил с 27 до 25 лет, а также отменил категорию ограниченно годных к военной службе.